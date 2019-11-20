Обеспеченность жильем в Москве остается одной из самых низких по России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Обеспеченность жильем в Москве остается одной из самых низких в разрезе регионов России и составляет порядка 20 кв. м на человека, сообщил в среду на встрече с предпринимателями на площадке общероссийской общественной организации "Деловая Россия" вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

"Мы пересмотрели существенно соотношение между жилой и нежилой недвижимостью, и, если посмотреть период с 2011 по 2018 год, то мы видим, что мы ввели порядка 65 млн кв. м всей недвижимости, из них одна треть, даже чуть больше, это коммерческая недвижимость: несмотря на то, что строить стали жилья чуть больше, чем строили раньше, обеспеченность жильем, к сожалению, одна из самых низких в стране - около 20 кв. м на человека", - сказал Ефимов. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет меняться.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин спрогнозировал ввод в столице в 2019 году более 4 млн кв. м жилой недвижимости, что превысит показатели предыдущего года почти на треть, в том числе за счет программы реновации "пятиэтажек", запущенной в 2017 году и рассчитанной до 2023 года. По данным аналитической записки "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства" Центробанка от июля этого года, средний по стране уровень обеспеченности населения жильем составляет 25,1 кв. м на душу населения (в 2018 году). Предполагается, что реализация национального проекта "Жилье и городская среда" позволит достигнуть отметки в 27,6 кв. м в 2024 году.

Помимо потребности в возведении нового жилья, Ефимов упомянул о необходимости для Москвы создания и реконструкции прочих капитальных объектов. По его словам, для стимулирования этой сферы сейчас город заключил с инвесторами больше 500 дополнительных соглашений об изменении цели предоставления земельных участков, предусматривающих строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. "Общая площадь участков составляет 1690 га, на них в течение шести лет будут построены различные объекты недвижимости общей площадью 17,8 млн кв. м", - отметил вице-мэр.

Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на 200 соглашений из указанного объема распространяются различные льготы. "Общая площадь городской земли, при аренде которой действуют различные льготы, составляет 1162 га. Ими пользуются промышленные комплексы и технопарки, частные медицинские и образовательные организации, производственные компании, а также спортивные организации и культурно-просветительские учреждения", - уточнил Гаман. По данным Стройкомплекса, в 2019 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 8,5 млн кв. м всех типов недвижимости, при этом власти планируют перевыполнить план и выйти на показатель в 9 млн кв. м.