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Почти 20% новостроек Петербурга не соответствуют критериям достройки без эскроу

Критериям не соответствуют 83 проекта строительства общей площадью 3,83 млн кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Критериям достройки без счетов эскроу не соответствуют 19% проектов строящегося жилья в Петербурге, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонид Кулаков.

Критерии, соответствие которым позволяет строящимся жилым проектам не переходить на работу по эскроу с 1 июля 2019 года, утверждены правительством РФ в конце апреля. Согласно документу, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более. Отдельные критерии прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками, степень строительной готовности объекта может составлять 6%.

"19% или 83 проекта строительства общей площадью 3,83 млн кв. м (1,94 млн кв. м жилой площади и 1,89 млн кв. м нежилой) - 3,2 тыс. договоров долевого участия не соответствуют критериям, установленным постановлением правительства РФ, в части необходимой строительной готовности либо недостаточного количества реализованной площади проектов и, предположительно, продолжат строительство с привлечением проектного финансирования", - сказал он.

Сейчас 181 застройщик в Петербурге осуществляет возведение многоквартирных домов по договорам долевого участия (ДДУ) по 428 разрешениям на строительство общей площадью 25,87 млн кв. м, из них 14,45 млн кв. м - жилая площадь, 11,42 млн кв. м - нежилая, всего 144,3 тыс. ДДУ. Из указанного количества строящегося жилья 3% или 15 проектов площадью 0,6 млн кв. м (4,7 тыс. ДДУ) являются проблемными объектами и включены в дорожную карту по восстановлению прав обманутых дольщиков.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, размещаются на банковских счетах эскроу, при этом строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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