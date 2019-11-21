Дума обеспечила правом на жилье военнослужащих - детей военных, получивших ранее квартиры

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который сохраняет право на получение жилья военных, которые были обеспечены квартирами в качестве членов семей других военнослужащих до прихода в армию. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с первым зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым.

"Предусматривается, что нуждающимися в жилых помещениях признаются в том числе военнослужащие, обеспеченные в качестве членов семей других военнослужащих или иных граждан жилыми помещениями либо денежными средствами на приобретение или строительство жилых помещений до поступления указанных военнослужащих на военную службу по контракту, либо после заключения контракта о прохождении военной службы", - говорится в пояснительных материалах.

При признании военнослужащих нуждающимися в жилье и предоставлении им и совместно проживающим с ними членам их семей квартир либо денежных средств на приобретение или строительство жилья будет учитываться ряд положений Жилищного кодекса РФ. В частности, граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилье, принимаются на учет "не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий".

Кроме того, при предоставлении жилья по договору социального найма "учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению", предупредили на Охотном Ряду. Такие сделки и действия будут учитываться за установленный законом соответствующего региона период, предшествующий предоставлению гражданину квартиры по договору социального найма, но не менее чем за пять лет.

Как пояснили в пресс-службе фракции "Единая Россия", в последнее время получила распространение правоприменительная и судебная практика, когда военным отказывают в признании нуждающимися в жилье в связи с тем, что ранее они обеспечивались квартирами как члены семей (в том числе несовершеннолетние) военнослужащих и других граждан. Так происходило даже при наличии установленных Жилищным кодексом РФ оснований для признания их нуждающимися в жилье и по прошествии пятилетнего срока с момента намеренного ухудшения жилищных условий. "При этом значительная часть военнослужащих по контракту являются потомственными военными, родители которых обеспечивались жильем от государства вместе с членами своих семей, и лишение военнослужащих права на жилье только по той причине, что они являются детьми обеспеченных ранее жильем военнослужащих, нивелирует такую важную социальную гарантию для военнослужащих, как право на жилье", - отметили в пресс-службе.