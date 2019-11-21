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Эксперты: в Подмосковье насчитывается около ста заброшенных коттеджных поселков

По оценкам специалистов, треть из них почти не имеет шансов на возрождение из-за физического старения или юридических проблем

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Подмосковные девелоперы не достроили и бросили около ста коттеджных поселков, говорится в четверг в сообщении аналитического центра "Инком-Недвижимость".

"Сегодня в Московской области насчитывается порядка 100 брошенных поселков. Треть из них заморожена уже более пяти лет, а их шансы на возрождение минимальны. Такой проект может представлять собой как участок голой земли, так и комплекс построек разной степени готовности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чаще всего такие поселки встречаются на расстоянии более 50 км от Москвы. Эксперты отмечают, что треть из них почти не имеет шансов на возрождение из-за физического старения или юридических проблем. Среди причин появления заброшенных поселков - исчезновение собственника застройщика, банкротство девелопера, неудачные концепции.

По мнению управляющего директора риелторской компании "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, ситуация с брошенными поселками скорее характерна для проектов низкого ценового сегмента. "В массовом сегменте коттеджных поселков действительно могут быть проблемные проекты, потому что как раз их целевая аудитория в наибольшей степени пострадала от кризисов (средний класс)", - пояснил эксперт ТАСС.

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