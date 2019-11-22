Треть обманутых дольщиков на Дальнем Востоке приходится на Бурятию

ЧИТА, 22 ноября. /ТАСС/. Наибольшее количество обманутых дольщиков на Дальнем Востоке приходится на Бурятию. Об этом в пятницу сообщил журналистам во время поездки в Читу заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев.

На проблему обманутых дольщиков обратил внимание президент Владимир Путин на встрече с общественностью ДФО в сентябре.

"В основном, проблема [с долгостроем] касается более всего Приморского и Хабаровского краев и Республики Бурятия. Из 1,5 тыс. обманутых дольщиков [на Дальнем Востоке] 550 приходится на Бурятию", - сказал Ткачев.

В Забайкальском крае проблема со строительством домов с долевым участием обстоит лучше. "По Забайкалью у нас шесть проблемных домов. Со сдержанным оптимизмом можно сказать, что здесь эта проблема решается, хотя не так быстро, как этого хотелось бы людям. Некоторые ждут домов, своих квартир по шесть лет", - сказал Ткачев.

Он сообщил, что в целом на Дальнем Востоке около 400 строящихся объектов, работу ведут 250 компаний-застройщиков, порядка 55 объектов реализуются с нарушениями сроков и с отставанием от графика.