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"Ъ": ЦБ пожаловался на ограниченные возможности по защите дольщиков

В свою очередь Генпрокуратура обвинила Банк России в недостаточном надзоре за рынком, сообщает издание

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Центробанк не имеет полномочий устанавливать дополнительные требования к страховщикам застройщиков, что ограничивает возможности по защите дольщиков. Об этом говорится в ответе регулятора на парламентский запрос, который есть в распоряжении "Коммерсанта".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду заявил о необходимости ужесточить ответственность и контроль за страховыми компаниями, которые оказывают услуги в сфере строительства. С такой инициативой он обратился к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной.

"Закон о долевом строительстве, который с 2014 года установил страхование одним из способов защиты дольщиков, не давал Банку России полномочий по установлению дополнительных требований к страховщикам, что изначально существенно сужало возможности ЦБ по защите дольщиков. Не мог регулятор и влиять на тарифы и расходы страховых компаний", - пишет газета со ссылкой на Центробанк.

Кроме того, закон называл страховым случаем только признание застройщика банкротом в суде или изъятие по решению суда земельного участка, что приводило "к серьезным затруднениям по получению дольщиками страхового возмещения", отмечается в ответе Центробанка.

"Требовать больших выплат Банку России не предоставлено полномочий. Значительную часть страховой премии - 36,6 млрд рублей - составил доход страховщиков (без учета понесенных ими расходов)", - сообщил регулятор.

В МВД в ответе на запрос депутатов, по данным "Коммерсанта", отметили, что считают действующие санкции для страховщиков достаточно суровым и целесообразности в установлении дополнительных уголовно-правовых мер не видят. Генпрокуратура в ответе на запрос обвинила ЦБ в недостаточном надзоре за рынком, пишет газета.

Ситуация со страхованием застройщиков

Летом 2019 года был принят закон, по которому страховщики застройщиков должны передать обязательства и часть премии Фонду защиты дольщиков, поскольку страхование ответственности строительных компаний было признано неэффективным. С начала 2014 до конца 2018 года страховщики собрали со строителей в общей сложности 57 млрд рублей премии, однако дольщики обанкротившихся компаний получили лишь 2 млрд. В середине октября 2019 года Госдума решила направить парламентские запросы о проверке перечисления средств в фонд защиты прав дольщиков.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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