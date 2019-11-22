Один из корпусов долгостроя ЖК "Царицыно" ввели в эксплуатацию в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Один из корпусов первой очереди проблемного жилого комплекса "Царицыно", строительство которого началось в 2006 году, введен в эксплуатацию в Москве впервые за 3,5 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

Строительство ЖК "Царицыно" вела группа компаний "Настюша" с привлечением средств дольщиков, комплекс должен был быть сдан в эксплуатацию в 2012 году, но застройщик не исполнил обязательства перед гражданами. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, им стал "Мосотделстрой № 1", который был одобрен Минстроем России летом 2018 года.

"Корпус № 5.2 ЖК "Царицыно" на 6-й Радиальной улице введен в эксплуатацию <...> Этот корпус - первый за последние 3,5 года введенный жилой дом в проблемном объекте. Теперь владельцы 160 квартир смогут получить свои долгожданные комплекты ключей", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе ведомства ТАСС пояснили, что в апреле 2016 года был введен в эксплуатацию корпус 5.4 жилого комплекса. Всего в первой очереди 15 жилых корпусов, восемь из них было введено до 2016 года. Корпус 5.2 стал девятым по счету, введенным в рамках строительства первой очереди ЖК "Царицыно".

По словам Пятовой, в скором времени планируется ввести в эксплуатацию также корпус № 12 - в настоящий момент по нему устраняются последние выявленные нарушения. Ранее ведомство сообщало, что всего в семи незавершенных корпусах ЖК "Царицыно" заключено 1,2 тыс. договоров долевого участия. Оставшиеся пять корпусов планировалось сдать до конца 2019 года.