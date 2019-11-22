Минстрой сообщил, что Вьетнам и Куба заинтересованы в проектах российских застройщиков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вьетнам и Куба выражают заинтересованность в том, чтобы на их рынки недвижимости пришли российские застройщики, сообщил в пятницу на пресс-конференции глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

На экономическом форуме Россия - Африка в октябре министр сообщил, что российские застройщики заинтересованы в реализации проектов в странах Африканского континента. По его словам, пилотный проект строительства жилья с привлечением российского девелопера может быть реализован в Гане.

"Мы с ними провели ряд переговоров, сегодня формулируем предложения. Есть еще интересанты, такие как Вьетнам и Куба, скажем так, бывшие страны социалистического лагеря, как говорили в Советском Союзе. Интерес есть как с точки зрения регулирования отрасли, так и с точки зрения непосредственного участия наших компаний", - сказал министр.

По его словам, российские компании проявляют "аккуратный" интерес выхода в эти страны, поэтому они начинают изучать рынок.

"Что касается африканского рынка, там, конечно, нужно выходить только на государственные гарантии, чтобы не попасть в ситуацию, когда жилье построенное может быть не реализовано на рынке, соответственно, наша компания может попасть в непростую экономическую ситуацию", - отметил Якушев.

Он добавил, что поэтому такие контакты должны быть подкреплены межправительственными соглашениями.