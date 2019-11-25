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В Забайкалье в 2020 году в пять раз возрастет число молодых семей, которые получат жилье

Общая очередь из семей-претендентов сократится в 4,5 раза
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЧИТА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края намерены в 2020 году обеспечить новым жильем 473 молодые семьи, это почти в пять раз больше, чем в 2019 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

"В проекте регионального бюджета на следующий год в несколько раз увеличили объем средств на софинансирование по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Благодаря этому почти 473 молодые семьи получат возможность купить или построить жилье, а общая очередь из семей-претендентов сократится в 4,5 раза", - приводятся в сообщении слова министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Гончарова.

В 2019 году на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Забайкалье из федерального бюджета выделили 31 млн рублей с софинансированием из регионального бюджета в размере 7,7 млн рублей. Проектом бюджета Забайкальского края на 2020 год предполагает выделение из региональной казны 29 млн рублей, что позволит существенно увеличить федеральное финансирование - до 190 млн рублей.

До конца 2019 года господдержку в Забайкалье получат 98 молодых семей. Всего в очереди на получение жилья в регионе состоит 2,1 тыс. семьей.

"Участником программы может быть молодая семья, в том числе неполная, проживающая на территории региона. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся. По условиям программы молодая семья получает социальную выплату в размере 35% от расчетной стоимости жилья, если есть дети, и 30%, если детей нет", - напомнили в пресс-службе.

Проект бюджета Забайкальского края на 2020 год принят 20 ноября в первом чтении. Документ предполагает увеличение доходов региона до 70,7 млрд рублей, что на 21% больше, чем в первоначальном бюджете на 2019 год. Рост расходов прогнозируется на 25,7%, до 73,4 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края в 2020 году прогнозируется в объеме 41,3 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету прошлого года на 7,5 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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