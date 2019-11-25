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Власти Приморья планируют в 2020 году сдать девять домов-долгостроев

В настоящее время в регионе проблемными признаны 26 объектов

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья в 2020 году намерены сдать девять домов-долгостроев из 26 объектов, которые на данный момент признаны проблемными. Еще пять домов планируется сдать в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого фонда поддержки обманутых дольщиков.

Контроль за вводом в эксплуатацию проблемных домов проходит в том числе в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края". На проблему обманутых дольщиков обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью ДФО в сентябре. Губернатор края Олег Кожемяко в 2018 году поставил задачу решить проблему и искоренить понятие "обманутый дольщик" в Приморье. Для решения проблемы, в частности, был создан фонд поддержки обманутых дольщиков региона, который сейчас финансирует строительство ряда объектов, в том числе жилого комплекса "Одиссей" во Владивостоке.

"В Приморском крае на конец октября 2019 года официально зарегистрировано 26 долгостроев, в которых почти более 2500 приморских семей не могут дождаться сдачи своих квартир. Сегодня ведется строительство уже 15 проблемных объектов из 26, пять из которых будут сданы в 2019 году. В 2020 году планируется сдать девять домов", - сообщили в пресс-службе фонда.

Фонд сейчас финансирует строительство четырех домов в Артеме и трех во Владивостоке. Также он взял на себя обязательство по завершению строительства шести домов комплекса "Д" жилого комплекса "Снеговая Падь". По всем домам этого комплекса заключены договоры подряда и ведутся строительные работы.

Дольщики "Снеговой Пади", которые также являются участниками федеральной программы "Жилье для российской семьи", неоднократно обращались с просьбами о помощи к президенту РФ. Вопрос об этом проблемном объекте прозвучал на большой пресс-конференции президента в декабре 2018 года. Здесь, по данным фонда, проблемными являются шесть домов, один из них планируется сдать в июне 2020 года, еще два - в июле 2020 года, два дома - в декабре 2020 года и еще один - в январе 2021 года. Сдачи квартир здесь ждут более 840 семей.

Надежда есть, строительство идет

Один из домов, который планируется сдать во Владивостоке в 2020 году, - жилой комплекс "Одиссей". Светлана Веселова, купившая здесь квартиру в 2013 году, рассказала ТАСС, что его строительство началось в 2014 году и должно было закончиться в 2016, но не закончено до сих пор. По данным фонда поддержки обманутых дольщиков, сдачи этого объекта ждут 170 семей.

"Все работы должны закончить до 31 января 2020 года, потом постановка на кадастровый учет и передача ключей, это полтора-два месяца. Ориентировочно где-то в марте мы должны получить ключи. Надежда есть, строительство идет", - рассказала собеседница.

По ее словам, квартира в "Одиссее" ей обошлась примерно в 3 млн рублей. Чтобы ее купить, Светлана взяла кредит на первый взнос и ипотеку. Сейчас девушка живет в съемной квартире, работает на двух работах и готова взяться за третью. Сумма платежей по ипотеке, кредиту, аренде и коммунальным платежам достигает 60 тыс. рублей в месяц.

"Если в отношении застройщика будет введено конкурсное производство, то фонд [поддержки обманутых дольщиков Приморья] уже не сможет финансировать этот дом, понадобится финансирование федеральных властей. Это затянется еще как минимум на полгода, пока не закончатся конкурсные процедуры и застройщик не станет банкротом. Чтобы этого не произошло, мы обратились в Арбитражный суд с просьбой дать нам возможность получить ключи, а после этого обсуждать моменты, связанные с банкротством. Процесс идет с прошлого года", - рассказала Светлана Веселова, которая уже побывала на приеме у генпрокурора и на встрече президента с общественностью в сентябре 2019 года.

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РоссияПриморский край
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