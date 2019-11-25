Мутко предложил внести в единую систему жилстроительства сроки завершения долгостроев

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко предложил сформировать в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) паспорт каждого региона с данными о проблемных объектах, из которого обманутые дольщики могли бы узнать сроки восстановления своих жилищных прав. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

"В системе должен быть сформирован паспорт для каждого региона с выявленными проблемными объектами, чтобы каждый участник долевого строительства, чьи права были нарушены, мог в реальном времени получить информацию о том, кто отвечает за решение его вопроса, а также как и в какие сроки права граждан будут восстановлены", - говорится в сообщении со ссылкой на высказывания Мутко на совещании по реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

По данным пресс-службы, в 2020 году на базе ЕИСЖС на портале наш.дом.рф будет сформирована система статистического учета по полному циклу жилищного строительства: от градостроительной документации до сделки с жильем, расширен набор аналитических отчетов, в том числе по анализу динамики фактических цен продаж жилья на первичном и вторичном рынках.

Генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на совещании отметил важность цифровизации отрасли для достижения задач нацпроекта. "Через объединение всех данных в секторе жилищного строительства на базе Единой информационной системы жилищного строительства будет выполнена задача по созданию эффективного инструмента анализа рынка жилья и планирования его развития", - сказал Плутник.

Система наш.дом.рф создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству. Обновление данных в системе происходит ежедневно.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.