Девелопер "Эталон" начал продажи проекта с использованием эскроу в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа "Эталон" начала продажи крупнейшего в своем портфеле проекта с использованием эскроу счетов в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе девелопера.

"Мы начали продажи в проекте Nagatino i-Land. На текущий момент это крупнейший проект в Москве, который группа реализует по эскроу. Проект находится в начальной стадии реализации - ведется строительство первой очереди. Завершение строительства намечено на 2026 год", - сообщили в пресс-службе.

Проект общей продаваемой площадью 350 тыс. кв. м реализуется на участке 14 га на берегу Москвы-реки недалеко от станции метро "Технопарк" и станции МЦК "ЗИЛ". Застройка объединит существующий деловой кластер с жилой, коммерческой и офисной недвижимостью. Из жилых зданий переменной высотности с закрытыми дворами будут образованы кварталы, внутри которых разместятся зоны отдыха, общественные пространства и ландшафтный парк.

"Nagatino i-Land - второй по величине проект, вошедший в портфель компании после приобретения "Лидер-Инвест" (первый "Зил-Юг" - прим. ТАСС). Новый многофункциональный комплекс имеет большой потенциал, так как объединит в себе все составляющие комфортной городской среды", - прокомментировал руководитель Московского территориального управления группы "Эталон" Максим Берлович.

В середине августа пресс-служба группы "Эталон" сообщала о закрытии сделки по покупке 49% акций "Лидер-Инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. В результате сделки группа консолидировала 100% "Лидер-Инвеста".

Группа "Эталон" основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента своего основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Активы Группы "Эталон" с учетом приобретения "Лидер-Инвест" и стопроцентной доли в проекте "Зил-Юг" включают 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок. Их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м.

Об эскроу

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.