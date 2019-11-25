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Путин порекомендовал регионам расширить практику концессий в строительстве объектов спорта

Президент также указал на необходимость мер по созданию детских спортивно-оздоровительных лагерей и приоритетному использованию малобюджетных проектов многофункциональных спортивных сооружений при благоустройстве территорий населенных пунктов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам расширить практику применения механизмов государственно-частного партнерства и концессий при строительстве спортивных объектов. Как сообщает официальный сайт Кремля, такую рекомендацию он дал по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 года.

Также он указал на необходимость принять меры по созданию детских спортивно-оздоровительных лагерей, приоритетному использованию малобюджетных проектов многофункциональных спортивных сооружений и плоскостных площадок с учетом природно-климатических условий при благоустройстве территорий населенных пунктов. Регионам рекомендовано принять меры, направленные на государственную поддержку спортивных федераций и других некоммерческих организаций, реализующих проекты в области физической культуры и спорта, оказывающих услуги социально незащищенным категориям граждан на льготных условиях, предусмотрев предоставление таким организациям грантов за счет бюджетных ассигнований бюджетов регионов и местных бюджетов.

Кроме того, Путин отметил необходимость принятия мер по совершенствованию системы взаимодействия властей регионов, органов местного самоуправления, а также организаций, работающих в сфере физкультуры и спорта, предусмотрев активное внедрение лучших практик заключения соглашений (договоров), подготовку спортивного резерва, предоставление преференций организациям, работающим в области спорта, и отдельным категориям граждан, кадровое и методическое обеспечение.

Глава государства отметил необходимость принятия решений о финансировании объектов спорта за счет средств регионов и местных бюджетов обеспечивать ежегодно в приоритетном порядке финансирование мероприятий по приведению в нормативное состояние таких объектов. Также он порекомендовал рассмотреть возможность предоставления государственным и муниципальным учреждениям, работающим в сфере физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, земельных участков и расположенных на них объектов спорта, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду по минимальной арендной ставке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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