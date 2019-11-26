Власти Крыма просят Минстрой РФ снизить план по вводу жилья, чтобы не сорвать нацпроект

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым обратились в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с просьбой снизить планы по вводу жилья в регионе по национальному проекту "Жилье и городская среда". Из-за отсутствия конкуренции на банковском рынке в республике могут не достичь требуемых показателей нацпроекта, сообщил во вторник ТАСС зампредседателя Совета министров республики Евгений Кабанов.

В августе вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщал, что правительство РФ обсуждает возможность изменения показателей по вводу жилья в паспорте нацпроекта "Жилье и городская среда" на ближайшие два года. По его словам, уже поступил запрос на сохранение объемов ввода жилья 2018 года на ближайшие два года, и, возможно, эти объемы нужно сохранить примерно на уровне 75,3 млн кв. м.

"Мы обратились в Минстрой РФ с просьбой пересмотреть параметры по вводу жилья в республике, которые, по нашему убеждению, являются завышенными для региона, где отсутствует конкуренция на банковском рынке, в результате чего подрядчики лишены выбора при заключении договоров. Мы просим оставить показатели, предложенные республикой", - сказал Кабанов.

По его словам, Минстроем РФ установлен показатель по увеличению объемов жилищного строительства, в соответствии с которым в 2019 году региону необходимо обеспечить ввод жилья в размере 926 тыс. кв. м, что на 76% выше показателя регионального проекта - 525 тыс. кв. м. За весь срок реализации нацпроекта Республика Крым должна обеспечить ввод жилья в размере 6,482 млн кв. м, что на 83% выше показателя регионального проекта - 3,525 млн кв. метров.

Кабанов напомнил, что с 1 июля 2019 года законодательством предусмотрен перевод объектов долевого строительства на проектное финансирование, в то же время на территории Республики Крым для предоставления проектного финансирования аккредитованы всего два банка - РНКБ и банк "Россия", что говорит об отсутствии конкуренции в банковской сфере.

"Указанные факторы требуют адаптации застройщиков к новым условиям и могут привести к сокращению количества строительных фирм и подорожанию стоимости одного квадратного метра жилья в регионе", - пояснил он.

Снижение темпов

Замглавы крымского правительства также отметил, что по данным Крымстата, показатель ввода жилья в Республике Крым за 10 месяцев 2019 года составляет 461,2 тыс. кв. м или всего 87,2% от показателя за аналогичный период 2018 года. При этом, согласно сведениям Росстата, объем ввода жилья в РФ по итогам девяти месяцев 2019 года составил 48,6 млн кв. м, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

"Данный факт подтверждает невозможность достижения на территории Республики Крым показателей по вводу жилья, установленных федеральным проектом", - отметил Кабанов.

О нацпроекте

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

В республике с целью обеспечения достижения целей, показателей и результатов нацпроекта разработан региональный проект "Жилье". В 2020 году Республике Крым по нацпроекту необходимо обеспечить ввод жилья в размере 1,031 млн кв. м жилья, а согласно региональному проекту этот показатель составляет 550 тыс. кв. м.

В 2014-2018 годах в регионе введено в эксплуатацию 2,78 млн кв. м жилья. В 2009-2013 годах объем ввода жилья составлял порядка 550 тыс. кв. м ежегодно.