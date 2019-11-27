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Строительство многоквартирных домов на севере Якутии возобновится после 30 лет перерыва

Оно начнется с 2020 года

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Строительство многоквартирного жилья возобновится на севере Якутии с 2020 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" после почти 30-летнего перерыва. Об этом сообщил ТАСС в среду министр строительства региона Павел Аргунов.

В Якутии до 2024 года предстоит расселить свыше 1 млн кв. м аварийного жилого фонда - это самый большой показатель в стране. Глава региона Айсен Николаев ранее заявлял ТАСС, что для этого необходимо более 93 млрд рублей.

"С 2020 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" начнется строительство многоквартирных домов в отдаленных арктических районах Якутии. Подобные работы там не вели со времен Советского Союза", - сказал министр.

В условиях Севера строительство многоквартирного многоэтажно жилья имеет много преимуществ, считает доцент кафедры государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, эксперт Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников. "Во-первых, такая застройка позволит снизить теплопотери в условиях экстремально низких температур. При малоэтажном индивидуальном усадебном строительстве доля затрат на инфраструктуру может превышать стоимость сооружения жилья", - рассказал ТАСС ученый.

Воротников уточнил, что положительный опыт строительства современного многоквартирного жилья имеется в Ямало-Ненецком автономном округе. Там строят многоквартирные трех- и четырехэтажные дома с двумя или тремя подъездами.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в частности, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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