Глава Минстроя раскритиковал реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в ДФО

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Минстроя России Владимир Якушев в среду на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" на Дальнем Востоке раскритиковал работу регионов по строительству жилья, которого остро не хватает в округе, и предложил оказывать поддержку застройщикам.

"Меня совершенно не устраивает работа, которую вы ведете по федеральному проекту "Жилье" (входит в нацпроект). Проще всего сказать, что у нас таких организаций [застройщиков] нет, строить у нас никто не собирается, на первичке у нас ничего нет. Спрос есть, но строить никто не может", - сказал Якушев, добавив, что от формирования строительного комплекса зависит развитие Дальневосточного федерального округа.

Он отметил, что Минстрой готов оказать помощь регионам по поддержке девелоперов. В частности, по его словам, застройщики, которые работают в соседних регионах, могли бы реализовывать проекты на Дальнем Востоке при поддержке властей субъектов.

Ранее Якушев сообщал, что строительство нового жилья активизируется после запуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) программы ипотечного кредитования для молодых семей под 2% годовых. "Это наша задача - создать не только спрос, но и предложение, потому что ипотека будет стоить 2%, а стоимость квадратного метра, как некоторые сказали, будет стоить 200 тыс. за квадратный метр. Получается, что вся государственная поддержка уйдет на строительство за безумные деньги этих квадратных метров", - подчеркнул министр на совещании.

В частности, в Магаданской области отсутствует первичное жилье. Это во многом становится причиной нехватки кадров в регионах или высоких цен на квартиры в новостройках, как, например, в Сахалинской области.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан на 2019-2024 годы. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.