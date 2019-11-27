Минстрой: закон, разрешающий муниципалитетам покупать жилье по эскроу, примут в 2019 году

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Поправки в закон о бюджете, по которым муниципалитетам будет разрешено покупать жилье под расселение аварийных домов с помощью эскроу-счетов, должны быть приняты до конца 2019 года, сообщил в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" на Дальнем Востоке.

"Поправки, когда у нас субъекты и муниципалитеты могут приобретать жилье через эскроу-счета, <...> должны быть приняты в эту сессию, то есть, до нового года эти решения должны быть приняты. Все прекрасно понимают значимость таких решений, поэтому здесь проблем быть не должно. Пока мы не видим каких-либо рисков, что данные поправки у нас не пройдут", - сказал он.

Ранее пресс-служба Минстроя РФ сообщала, что Министерство финансов вносит поправки в закон о бюджете, которыми разрешит муниципалитетам покупать жилье под расселение аварийных домов с помощью эскроу-счетов. Замглавы Минстроя Никита Стасишин отмечал, что сейчас, если муниципалитет покупает жилье под расселение аварийного или жилье под различные категории граждан, он не может покупать его по счетам эскроу, потому что любые организации открывают счета в казначействе.