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Более 3,5 тыс. жителей Подмосковья планируют переселить из аварийных домов в 2020 году

Наиболее масштабные переселение пройдут в Коломне, Ступине, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Рузе и Шатуре

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют переселить из аварийного жилья свыше 3,5 тыс. человек в 2020 году. Наиболее масштабные переселения запланированы в шести муниципальных образованиях региона, об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В рамках адресной программы и государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в 2020 году в Московской области планируется переселить более 3,5 тыс. граждан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что наиболее масштабное переселение в следующем году пройдет в Коломне, Ступине, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Рузе и Шатуре.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщала, что власти региона планируют до конца текущего года расселить из аварийного жилья свыше 3 тыс. человек.

С 2013 года за счет средств регионального бюджета в Подмосковье расселено более 18 тыс. жителей. Планируется, что столько же переедут в новое жилье в течение четырех лет. В рамках нацпроекта с участием федерального софинансирования в 2019-2025 годах планируется переселить 7,8 тыс. человек.

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Россия
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