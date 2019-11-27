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Администрация башни "Федерация" подтвердила присутствие сирийцев среди своих покупателей

Ранее газета Financial Times сообщила, что родственники Башара Асада приобрели апартаменты в "Москве-Сити"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Среди покупателей апартаментов в башне "Федерация" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" присутствуют граждане Сирии. Об этом в среду ТАСС сообщил генеральный директор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness сообщила, что родственники Башара Асада, начиная с 2013 года, купили не менее 19 апартаментов в "Москва-Сити", 18 из них - в МФК "Город столиц", еще один - в "Башне Федерация".

"Процент иностранных покупателей у нас небольшой, буквально несколько процентов в общем объеме апартаментов, но иностранцы есть - турки, сирийцы, китайцы, представители Латинской Америки", - сказал он.

По словам Смирнова, интерес иностранных покупателей к апартаментам, в том числе, связан с тем, что в "Федерации" много зарубежных компаний, которые владеют офисами или арендуют недвижимость. "Минимум стран десять", - уточнил Смирнов.

Он предполагает, что все апартаменты в башне "Федерация" могут быть проданы за полтора года. Смирнов пояснил, что в продаже остались около 120 апартаментов (примерно 42% от 242 - прим. ТАСС). По оценке Смирнова, по итогам 2019 года общая стоимость от проданных апартаментов в башне составит 2,6 млрд рублей.

Комплекс "Башня "Федерация" построен на 13-м участке "Москва-Сити" и состоит из двух небоскребов - "Запад" и "Восток" (самые высокие жилые апартаменты в Европе). Общая площадь объекта - 443 тыс. кв. м. Высота башни "Запад" - 242 м, "Восток" - 374 м.

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