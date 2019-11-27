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Соглашения по реализации проекта "Умный город" подписали 76 населенных пунктов

В проекте участвуют все города с населением более 100 тыс. человек, а также административные центры регионов

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Более 70 российских населенных пунктов подписали соглашения для реализации проекта по цифровизации городской среды "Умный город". Об этом сообщил журналистам в среду глава Минстроя России Владимир Якушев на Дальневосточном форуме "Умный город - комфортная среда для жизни".

"76 городов подписали с нами соглашения. Мы не закрываем дверь, она открыта для всех", - сказал он.

В проекте участвуют все города с численностью свыше 100 тыс. человек и административные центры регионов. Таких городов в России в стране насчитывается 177, отметил министр.

76-м плотным городом стал Южно-Сахалинск. Соглашение о реализации проекта по цифровизации городского хозяйства на форуме подписали глава Минстроя Владимир Якушев, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко и мэр города Сергей Надсадин.

Якушев отметил, что в помощь реализации проекта создан банк решений "умного города", в котором размещено более 350 проектов. По его мнению, "умный город" - это тот, в котором хорошо жить, в котором жители чувствуют себя счастливыми, с которым они связывают свое будущее.

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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