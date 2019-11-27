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Жилье для 1,2 тыс. обманутых дольщиков достроят в Липецкой области в 2020 году

Всего планируется достроить семь домов

ЛИПЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Семь жилых домов для 1,2 тыс. обманутых дольщиков планируется достроить в Липецкой области в следующем году. Об этом журналистам в среду сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В 2020 году будут введены в эксплуатацию еще семь домов, это почти 157 тыс. 603 кв. м, более 1,2 тыс. граждан восстановят в правах", - сказал он.

Артамонов добавил, что в 2021 году планируется достроить жилье более чем для 560 граждан - объем строительства должен составить свыше 92 тыс. 440 кв. м. По итогам 2019 года будут сданы семь недостроев, ключи от квартир в четырех из них уже выданы собственникам.

Глава региона также сообщил, что 1 декабря введут в эксплуатацию сразу два проблемных дома в микрорайоне "Елецкий" в Липецке, в правах восстановят 294 обманутых дольщика.

В пресс-службе областной администрации ТАСС напомнили, что активное решение проблемы обманутых дольщиков в Липецкой области началось в октябре прошлого года после подписания соглашения между администрацией региона и местными строительными организациями.

В качестве возмещения затрат на завершение строительства проблемных домов инвесторы получают компенсации за технологическое присоединение проблемного объекта к сетям и благоустройство дворов. Кроме того, выдаются компенсации на уплату процентов по кредитам, полученным подрядчиками для завершения строительства. Всего по области в списке проблемных числится 18 объектов.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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