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Региональные фонды капремонта не освоили 135 млрд рублей, внесенных гражданами

Первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что необходимо проверить, как фонды выполняют поставленные перед ними задачи

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. На счетах региональных фондов капитального ремонта остаются 135 млрд рублей, внесенных гражданами. Работы на эти средства не были выполнены, сказал на пресс-конференции "Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года" первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

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"У нас есть Фонд развития ЖКХ, ДОМ.РФ, фонды капитальных ремонтов. Какие еще средства нужны для поддержания жилья, если у нас на фондах капитального ремонта, на остатках у этих организаций 135 млрд рублей находится? И абсолютно точно в этом году эти деньги потрачены не будут", - сказал он.

По словам депутата, не все механизмы, направленные на развитие ЖКХ в России, куда вложены бюджетные средства, работают в полной мере. По мнению Пахомова, необходимо проверить, как фонды выполняют поставленные задачи.

Как ранее сообщал ТАСС, Счетная палата в ходе анализа реализации региональных программ капитального ремонта в 2018-2019 годах пришла к выводу, что они не справляются со своими задачами. В числе основных проблем при реализации программ палата назвала отсутствие единого порядка их формирования, а также системы технического учета жилищного фонда. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев отметил, что такие сложности возникают из-за "недостаточно установленных платежей" и включения в счет капремонта необязательных работ, таких как оформление и подсветка фасадов.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияПахомов, Сергей Александрович
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