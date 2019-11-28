{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру в РФ можно в среднем за 11 лет

Быстрее всего с таким кредитом могут рассчитаться семьи из Челябинской области
Описание
© Альберт Гарнелис/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российской семье в среднем потребуется 11 лет, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке. К таким выводам пришли эксперты "Авито Недвижимость" (соответствующее исследование имеется в распоряжении ТАСС).

В расчетах эксперты взяли среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в ноябре 2019 года по данным "Авито Недвижимость", а также данные "Авито Работа" по среднему ежемесячному доходу на одного человека в семье. Кроме того, эксперты учли, что минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости квартиры, а ипотечная ставка - 10% годовых.

"В ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в России составила 3 445 107 рублей, а средняя зарплата - 39 200 рублей в месяц. Закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и шесть месяцев при условии, что на оплату кредита будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц) и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры", - говорится в исследовании.

При этом, по расчетам экспертов, быстрее всего можно выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру семьям из Челябинской области. При средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке в 1,06 млн рублей и средней зарплате 32,6 тыс. рублей погасить жилищный кредит получится за два года и восемь месяцев. На втором месте - Красноярский край, где при средней цене на однокомнатную квартиру в 1,2 млн рублей и среднем заработке в 36,3 тыс. рублей на эти цели потребуется три года. На третьем месте - Пермский край, где погасить ипотеку можно за три года и три месяца при средней зарплате в 32,8 тыс. рублей и средней стоимости квартиры в 1,2 млн рублей.

"В Москве однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в два раза дороже, чем в целом по России, что сказывается и на сроках погашения ипотеки: 24 года против 10 лет и шести месяцев. Это при условии, что стоимость однокомнатной квартиры в ноябре 2019 года составляет почти 7,34 млн рублей, а средняя зарплата - 59 тыс. рублей в месяц", - отмечается в исследовании "Авито Недвижимость". В Санкт-Петербурге погасить ипотеку можно за 10 лет, если взять среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в 4,13 млн рублей, а средний заработок - в 48,9 тыс. рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Региональные фонды капремонта не освоили 135 млрд рублей, внесенных гражданами
Первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что необходимо проверить, как фонды выполняют поставленные перед ними задачи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС