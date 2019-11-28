Исследование: выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру в РФ можно в среднем за 11 лет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российской семье в среднем потребуется 11 лет, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке. К таким выводам пришли эксперты "Авито Недвижимость" (соответствующее исследование имеется в распоряжении ТАСС).

В расчетах эксперты взяли среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в ноябре 2019 года по данным "Авито Недвижимость", а также данные "Авито Работа" по среднему ежемесячному доходу на одного человека в семье. Кроме того, эксперты учли, что минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости квартиры, а ипотечная ставка - 10% годовых.

"В ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в России составила 3 445 107 рублей, а средняя зарплата - 39 200 рублей в месяц. Закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и шесть месяцев при условии, что на оплату кредита будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц) и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры", - говорится в исследовании.

При этом, по расчетам экспертов, быстрее всего можно выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру семьям из Челябинской области. При средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке в 1,06 млн рублей и средней зарплате 32,6 тыс. рублей погасить жилищный кредит получится за два года и восемь месяцев. На втором месте - Красноярский край, где при средней цене на однокомнатную квартиру в 1,2 млн рублей и среднем заработке в 36,3 тыс. рублей на эти цели потребуется три года. На третьем месте - Пермский край, где погасить ипотеку можно за три года и три месяца при средней зарплате в 32,8 тыс. рублей и средней стоимости квартиры в 1,2 млн рублей.

"В Москве однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в два раза дороже, чем в целом по России, что сказывается и на сроках погашения ипотеки: 24 года против 10 лет и шести месяцев. Это при условии, что стоимость однокомнатной квартиры в ноябре 2019 года составляет почти 7,34 млн рублей, а средняя зарплата - 59 тыс. рублей в месяц", - отмечается в исследовании "Авито Недвижимость". В Санкт-Петербурге погасить ипотеку можно за 10 лет, если взять среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в 4,13 млн рублей, а средний заработок - в 48,9 тыс. рублей.