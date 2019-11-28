В составе апарт-отеля на Волоколамском шоссе в Москве построят 25-этажные башни

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы выдали разрешение на строительство на Волоколамском шоссе апарт-отеля, он будет состоять из трех 25-этажных башен. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство гостинично-апартаментного комплекса на северо-западе столицы. Апарт-отель будет состоять из трех отдельно стоящих 25-этажных трапециевидных корпусов - башни "Север", башни "Юг" и башни "Запад", объединенных подземной автостоянкой на 220 машиномест", - говорится в сообщении.

Комплекс расположится по адресу Волоколамское шоссе, владение 81, корпус 2, здания возведут по индивидуальному проекту за счет средств инвестора. Застройщик - АО "Специализированный застройщик "МКСМ". Пресс-служба отмечает, что в каждой башне на первом этаже будет лобби со стойкой рецепции и помещение с поддоном для мытья лап животных, на остальных этажах будут апартаменты для проживания.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что к проверкам на разных стадиях строительства объекта будут привлекаться специалисты Центра экспертиз ("ЦЭИИС"), которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования.