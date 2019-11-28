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Минстрой разработал законопроект об охранной зоне теплосетей

В документе, в частности, прописан перечь опасных действий, которые не допускается совершать в пределах охранной зоны теплосетей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России разработало проект закона, который будет регулировать вопросы охранной зоны коммунальных тепловых сетей. Об этом сообщается на информационном портале Минстроя России "Комфортная городская среда и ЖКХ".

"В проекте Положения об охранной зоне тепловых сетей, в отличие Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей 1992 года, четко прописан порядок установления, изменения, прекращения существования охранной зоны тепловых сетей, а также особые условия использования расположенных в границах охранной зоны земельных участков в целях безопасной эксплуатации тепловых сетей", - говорится в сообщении.

В частности, в документе прописан перечень опасных действий, которые не допускается совершать в пределах охранной зоны теплосетей. Например, запрещается размещать в охранной зоне автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов и агрессивных химических материалов, устанавливать спортивные и игровые площадки, рынки и размещать остановки общественного транспорта, разжигать костры и устраивать свалки и т.д.

Кроме того, в законопроекте указано, как получать у собственников тепловых сетей разрешение на необходимые работы в охранной зоне. А также прописано, как необходимо обозначать границы этих территорий с помощью опознавательных знаков.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 10 декабря 2019 года, следует из информации, размещенной на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Россия
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