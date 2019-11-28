Прокуратура попросила уточнить критерии внесения объектов в реестр самостроев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Критерии внесения объектов в Единый реестр самостроев, который будет запущен в пилотном режиме в конце декабря 2019 года, должны быть уточнены и представлены в открытом доступе для избежания социальной напряженности. Такое мнение высказал в четверг старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Антон Головин на заседании рабочей группы по самостроям на площадке Федерального автономного учреждения "Роскапстрой".

"Надо уточнить критерии включения объектов в этот реестр, сделать так, чтобы они были в общественном доступе - вывешены на сайт, например. Просто сами для себя поймите, от чего вы отталкиваетесь - от земельного участка, объекта, площади", - обратился Головин к разработчикам. По его словам, реестр не должен быть искусственно раздут, в противном случае могут поступать обращения несогласных, которых не включили в реестр, "включили не так как надо", или возникнет проблема, что из-за большого количества объектов по ним ничего не будет делаться.

Как пояснил глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, в реестр попадают только безопасные для проживания объекты самовольного строительства, имеющие признаки многоквартирных домов. По его словам, технические критерии будут уточняться дополнительно.

"До конца этого года мы формируем в пилотном режиме работу реестра и вот сейчас критерии будем дополнять, шлифовать, выстраивать. А с начала года - с января - с уже утвержденными критериями этот реестр начнет работу", - сказал Моор в беседе с ТАСС.

Как уточнила советник директора ФАУ "Роскапстрой" Ирина Кузьма, реестр носит информационно-аналитический характер, в него войдут объекты по всей России, построенные до ноября 2019 года. "Активная работа с загрузкой реестра начнется с января следующего года, мы идем в графике", - добавила она.

Ранее сообщалось, что на базе подведомственной Минстрою РФ организации "Роскапстрой" было принято решение сформировать единый реестр всех самовольных строений. На основании этих данных будет решаться проблема самостроев в России. Первичный сбор информации начался в ноябре 2019 года. Полный сбор информации обо всех объектах самовольного строительства в России планируется завершить в июне 2020 года, следует из презентации к заседанию рабочей группы.