{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 200 человек прошли стажировку и практику в Дом.РФ в 2019 году

Конкурс на стажировку составил более 40 человек на место

ВОРОНЕЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Около 200 молодых специалистов прошли программы стажировки и практики в Дом.РФ с начала года, почти половина из них осталась работать в компании. Конкурс на стажировку составил более 40 человек на место, сообщили представители Дом.РФ на конференции "Цифровое поколение: как соответствовать их ожиданиям" в Воронеже в четверг.

"88% стажеров Дом.РФ отмечают, что работа в офисе open space [открытое пространство] способствует оперативному решению вопросов, кросс-функциональному взаимодействию и скорейшему освоению навыков деловой коммуникации. 73,7% стажеров считают, что условия работы и фиксированный рабочий день положительно влияют на их личную эффективность и продуктивность", - рассказали в Дом.РФ по итогам конференции.

Более половины стажеров (57%) считают, что дресс-код в компании настраивает и мотивирует на достижение бизнес-результатов. 80% молодых специалистов заявили, что возможность участвовать в реальных проектах является главной мотивацией при выборе места стажировки.

В 2019 году совместно с Воронежским государственным университетом Дом.РФ запустил магистерскую программу по банковскому сопровождению и открыл учебный центр. В Воронеже открыт Единый сервисный центр Дом.РФ, где работают более 1 тыс. сотрудников. Доля сотрудников до 30 лет составляет более 40%.

Конференция Дом.РФ в Воронеже "Цифровое поколение: как соответствовать их ожиданиям" была посвящена современным трендам в работе HR, привлечению и удержанию талантливых молодых специалистов. Мероприятие посетили около 100 участников. АО "Дом.РФ" - финансовый институт, занимающийся развитием рынка жилья в России

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Председатель ВС РФ открыл в Самаре новое здание крупнейшего в стране кассационного суда
Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции начали работу в городе с 1 октября, но ранее размещались в другом здании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС