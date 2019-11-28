Около 200 человек прошли стажировку и практику в Дом.РФ в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Около 200 молодых специалистов прошли программы стажировки и практики в Дом.РФ с начала года, почти половина из них осталась работать в компании. Конкурс на стажировку составил более 40 человек на место, сообщили представители Дом.РФ на конференции "Цифровое поколение: как соответствовать их ожиданиям" в Воронеже в четверг.

"88% стажеров Дом.РФ отмечают, что работа в офисе open space [открытое пространство] способствует оперативному решению вопросов, кросс-функциональному взаимодействию и скорейшему освоению навыков деловой коммуникации. 73,7% стажеров считают, что условия работы и фиксированный рабочий день положительно влияют на их личную эффективность и продуктивность", - рассказали в Дом.РФ по итогам конференции.

Более половины стажеров (57%) считают, что дресс-код в компании настраивает и мотивирует на достижение бизнес-результатов. 80% молодых специалистов заявили, что возможность участвовать в реальных проектах является главной мотивацией при выборе места стажировки.

В 2019 году совместно с Воронежским государственным университетом Дом.РФ запустил магистерскую программу по банковскому сопровождению и открыл учебный центр. В Воронеже открыт Единый сервисный центр Дом.РФ, где работают более 1 тыс. сотрудников. Доля сотрудников до 30 лет составляет более 40%.

Конференция Дом.РФ в Воронеже "Цифровое поколение: как соответствовать их ожиданиям" была посвящена современным трендам в работе HR, привлечению и удержанию талантливых молодых специалистов. Мероприятие посетили около 100 участников. АО "Дом.РФ" - финансовый институт, занимающийся развитием рынка жилья в России