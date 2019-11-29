Эксперты ожидают бум спроса на жилье на Дальнем Востоке из-за программы льготной ипотеки

ТАСС, 29 ноября. Спрос на новостройки снизился в регионах Дальневосточного округа (ДФО) в ожидании введения программы льготной ипотеки для молодых семей под 2% годовых. Однако после запуска программы эксперты предсказывают настоящий бум - застройщикам предстоит существенно нарастить объемы строительства, ведь спрос на новое жилье, согласно прогнозам, составит 15 млн кв. метров, сообщили опрошенные ТАСС эксперты в строительной отрасли округа.

Президент России Владимир Путин в сентябре поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых для приобретения жилья на первичном рынке. Такое поручение глава государства дал по итогам Восточного экономического форума.

"Ипотека под 2%, безусловно, увеличит спрос на жилье на первичном рынке. На сегодняшний день новостроек на Дальнем Востоке меньше, поэтому предстоит большая работа. Ведь нужно не просто предоставить людям средства для покупки квартиры, но и обеспечить жильем, сделать так, чтобы цены на рынке недвижимости не взлетели", - сказали ТАСС в Минвостокразвития РФ.

Клиенты ждут льгот

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в дальневосточном регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

Льготная ипотека еще не работает, и ее механизм, как отмечают в регионах, до конца не ясен, но оценить возможный спрос уже можно. Так, по предварительным расчетам Минвостокразвития, ей смогут воспользоваться 300 тыс. молодых семей, для расселения которых потребуется около 15 млн кв. метров первичного жилья. Для сравнения, за весь 2018 год в регионах ДФО ввели 2,2 млн кв. метров жилья (на 11% меньше, чем в 2017 году), причем почти половина новых "квадратов" пришлась на два региона - Приморский край и Якутию. В первом квартале 2019 года снижение продолжилось, и ДФО занимает последнее место в стране по объему строительства жилья.

По словам генерального директора крупного приморского агентства недвижимости "Городской риэлторский центр" Сергея Косикова, жители региона уже проявляют интерес к льготной ипотеке. "Пару раз за день люди приходят или задают вопросы по телефону, потому что не могут самостоятельно найти информацию по льготной ипотеке, - рассказал он. - Это хорошая мера для поддержания спроса, для ввода на рынок определенной части новых покупателей. Опосредовано это поддержит и застройщиков, ведь спрос возрастет прежде всего на новостройки".

По его словам, "оборотной стороной" льготной ипотеки может стать и соразмерный рост стоимости на жилье, и появление на рынке "рискованных заемщиков". "Платеж будет небольшим, но если человек не может позволить себе регулярных выплат сейчас, нет никакой гарантии, что он сможет ближайшие 20 лет ежемесячно вносить даже небольшие суммы. Есть и те, кто в жилье не нуждается и никогда бы не рассматривал покупку квартиры, если бы не обещанная ипотека под 2%. Многие хотят инвестировать в недвижимость: сейчас ставка по депозитам составляет, в среднем, 5%, и переложить деньги в недвижимость, даже взяв ипотеку под 2%, - вариант с более высокой доходностью", - считает Косиков.

Руководитель одной из крупнейших в Забайкалье строительных компаний "Региональное управление строительства" ("РУС") Сергей Филонич также отметил, что в ожидании дальневосточной ипотеки на рынке немного снизился спрос на недвижимость - часть клиентов решила дождаться льгот. При этом Косиков считает, что при росте цен на недвижимость выиграют не те, кто успеет первым взять ипотечный заем по льготной ставке, а те, кто берет ипотеку сейчас, по нынешним ценам, а потом сможет рефинансировать ее под 2%.

Однако председатель правительства Якутии Владимир Солодов уверен, что рост цен на жилье льготная ипотека не спровоцирует. "Чем больше объем стройки, тем дешевле квадратный метр. С другой стороны, у нас серьезные ожидания по поводу снижения бедности: не секрет, что значительная часть людей находятся за чертой бедности из-за больших ипотечных выплат, мы не видим этого в официальной статистике, но по факту, общаясь с людьми и обсуждая проблемы ипотечных выплат, это [нас] сильно беспокоит. Мы считаем, что это будет очень действенный механизм", - сказал он.

Строители готовятся к спросу

Увеличения спроса на недвижимость после запуска программы льготной ипотеки ждут и в Забайкалье, и в Хабаровске, и на Сахалине, и в Бурятии. "Появится спрос на ипотеку у молодежи, больше будут брать ипотечные кредиты, и, естественно, строители от этого выиграют. Будет спрос, и объемы стройки пойдут в рост", - заявил директор ассоциации "Строители Республики Бурятия" Федор Трифонов.

Но, как сказал ТАСС вице-премьер Хабаровского края Виктор Калашников, основными факторами, сдерживающими реализацию программы льготного ипотечного кредитования, являются низкая платежеспоспособность молодых семей, недостаточные объемы и высокая стоимость строящегося жилья.

Есть у застройщиков и опасения, связанные с механизмом предоставления ипотеки и вводом эскроу-счетов. "Происходит переход на проектное финансирование жилищного строительства: теперь не застройщик, а банк решает, нужно ли строить объект. И если во Владивостоке реально продать квадратный метр жилья за 100 тыс. рублей и дороже, то в Уссурийске сделать это сложнее, а, например, в Спасске-Дальнем - практически невозможно. Экономическая модель в небольших городах хуже при почти одинаковой себестоимости строительства. Банкам выгодно строить только в региональных центрах, и так обстоят дела не только в Приморье", - добавил председатель совета "Альянса строителей Приморья" Сергей Федоренко.

О возросшей роли банков в строительстве жилья и связанных с ним рисках заявил и Трифонов. По его словам, это связано с изменениями, которые произошли с 1 июля, когда российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

"Сейчас идет полемика о такой возможности: если застройщик строит, и банк это видит, то выдает ему со счета частично средства дольщиков. Иначе застройщикам невыгодно, и есть опасения, что они старые объекты достроят, а на эскроу-счета с 2020 года мало кто будет выходить", - сказал он.

Власти обещают помочь

И федеральные, и региональные власти обещают помочь строителям. "Льготная ипотека - это правильное решение, которое, в том числе, будет способствовать оживлению строительства. Приморский край будет помогать инженерной, социальной инфраструктурой, чтобы создавались районы жилой комплексной застройки", - сказал глава Приморья Олег Кожемяко.

Одним из резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" намерена стать компания "Атолл", строящая в Чите жилой микрорайон на 190 тыс. кв. м, в перспективе в ТОР может войти еще один жилой микрорайон на 240 тыс. кв. м. В Магаданской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" уже началось строительство многоквартирных домов в бухте Нагаева, где к концу 2020 года планируют ввести 10 тыс. кв. м.

"Новый жилой комплекс рассчитан для расселения колымчан из жилья, признанного аварийным. Но по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова рассматривается возможность выделения части жилого фонда комплекса под реализацию программы льготной дальневосточной ставки", - сообщили в областном Минстрое.

В Сахалинской области возросший спрос на жилье намерены удовлетворить за счет новых земельных участков, которые Минобороны РФ передает в собственность региона в десяти муниципалитетах. На этих территориях планируют построить жилые дома, детские сады, школы, общественно-деловые здания и спортивные сооружения.

Как заявили ТАСС в Минвостокразвития РФ, для дополнительного импульса строительной отрасли Дальнего Востока министерство поддерживает приход в округ современных строительных компаний, которые при грамотном планировании смогут создавать комфортные микрорайоны. В частности, свои проекты в дальневосточных регионах готов реализовать один из крупнейших российских девелоперов группа компаний "ПИК". Об острой нехватке строительных компаний на этой неделе говорил и глава Минстроя России Владимир Якушев. По его словам, Минстрой готов оказать помощь регионам по поддержке девелоперов, - например, застройщики из других регионов, могли бы реализовывать проекты на Дальнем Востоке при поддержке властей субъектов.

"Для прихода таких компаний в регионы Дальнего Востока созданы комфортные условия, - действуют территории опережающего развития и режим Свободного порта Владивосток, создается инфраструктура для предприятий, строятся дороги, школы, больницы", - отметили в министерстве. Вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев при этом подчеркнул, что Минвостокразвития РФ разрабатывает механизм, в том числе, по недопущению роста цен после запуска дальневосточной ипотеки.