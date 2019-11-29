Суд отклонил апелляцию Росавиации о запрете строительства жилья рядом с аэропортом Внуково

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию международного аэропорта Внуково и Росавиации по делу о строительстве жилого комплекса "Филатов Луг" в Новой Москве. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в пятницу в электронной картотеке судебных дел.

"Суд постановил: решение Арбитражного суда Московской области от 27.09.2019 года по делу № А41-44917/19 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через суд первой инстанции", - отмечается в документе.

Арбитражный суд Московской области 25 сентября признал недействительным аннулирование заключения о согласовании строительства жилого комплекса в Новой Москве "Филатов Луг", выданное Росавиацией. В связи с этим в конце октября Росавиация и представители аэропорта Внуково, которые выступали третьей стороной в судебном разбирательстве, обратились с апелляцией, следует из картотеки судебных дел.

"Филатов луг" - жилой комплекс из зданий высотой от 12 до 22 этажей. Согласование строительства в марте 2017 года было получено от Центрального МТУ Росавиации - процедура потребовалась, поскольку объект находится вблизи Внуково. Однако 22 апреля 2019 года ведомство направило письмо об аннулировании согласования в связи с "выявленным влиянием объекта ЖК "Филатов Луг" на безопасность полетов и работу средств радиотехнического обеспечения полетов".

На момент судебного разбирательства в сентябре 2019 года, представитель застройщика отмечала, что четыре дома ЖК "Филатов луг" уже построены. Первая очередь ЖК должна быть введена в эксплуатацию до конца 2019 года.