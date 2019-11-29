Росреестр приостановил прием запросов сведений из реестра недвижимости со стороны ФССП

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Росреестр назвал запросы от роботов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) основной причиной сбоев в системе выдачи сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом говорится в сообщении ведомства.

В течение сентября-ноября ведомство наблюдало резкий рост использования электронных услуг и сервисов, что увеличило нагрузку на все системы сайта Росреестра. Это привело к однодневной остановке процесса обработки заявок на кадастровый учет и регистрацию прав собственности, по состоянию на конец ноября запросы вместо обычных одного-двух суток обрабатываются по четыре-пять суток после пребывания в очереди, отмечает ведомство.

"Перегрузка систем сайта вызвана в первую очередь роботами ФССП с количеством запросов более 67 млн в октябре (около 40% всех запросов). Приостановлен прием запросов сведений от ФССП", - говорится в сообщении. Также значительную нагрузку на системы ведомства оказали запросы с сайтов-перепродавцов сведений из реестра недвижимости.

Для борьбы с перегрузкой ведомство запланировало работы по переносу и распределению базы данных на новых мощностях, что позволит существенно увеличить скорость обработки запросов. Перенос базы запланирован на выходные дни с 30 ноября по 1 декабря 2019 года. Также службой проводится работа по удалению повторных неактуальных запросов, поступивших по системе межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее правительство РФ разрабатывало законопроект, предусматривающий административную ответственность за создание и использование "сайтов-двойников" Росреестра, предоставляющих сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Сбои в работе онлайн-сервисов Росреестра происходили в июне 2019 года, тогда с перебоями работали сервисы по выдаче выписок из ЕГРН и справочной информации об объектах недвижимости.

В 2018 году пользователи сервисов Росреестра также несколько раз сталкивались со сбоями в их работе. В августе произошли перебои в работе центра обработки данных, которые нарушили работу Единого государственного реестра недвижимости в 49 регионах. В ноябре произошли перебои в предоставлении выписок из реестра из-за DDoS-атак.