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Число рефинансированных ипотечных кредитов снизилось до 22 тыс. в третьем квартале

Их общий объем составляет 46,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Количество рефинансированных ипотечных кредитов составило в третьем квартале этого года 22 тыс. кредитов на сумму 46,9 млрд рублей. Показатель снизился более, чем в двое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он равнялся 53,9 тыс. ссуд на сумму 105 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Рефинансирование ипотечных кредитов в прошлом году было в основном обусловлено существенным снижением процентных ставок и массовым спросом на рефинансирование со стороны заемщиков, бравших кредиты по гораздо более высоким ставкам ранее. В текущем году спрос на рефинансирование снизился, так как те, кто брали ипотечные кредиты по высоким ставкам до 2018 года, уже переоформили договоры по более низким", - пояснила младший вице-президент - аналитик агентства Moody"s Мария Малюкова.

В свою очередь директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства "Национальные кредитные рейтинги" Михаил Доронкин отметил, что, несмотря на снижение спроса на рефинансирование, в следующем году объем таких ссуд может заметно вырасти и превзойти показатели 2018 года. Прогноз аналитик объясняет устойчивым трендом на снижение ипотечных ставок, который продлится до конца следующего года. "Уже в первом полугодии мы ожидаем снижения средних ставок по новым выдачам ниже 9%, а по итогам года они могут достигнуть 8,5%. При ставке в 9% и ниже на рынок выйдут заемщики 2016-2017 годов, занимавшие по ставкам 11% и выше. Разница в ставках в 2 п.п. и выше. Это как раз тот уровень, когда выгодно рефинансировать ипотечный кредит - с учетом его срочности итоговый уровень переплат может заметно снизиться", - сказал он.

ОКБ собирает данные от 600 кредиторов по всей России. На 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

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