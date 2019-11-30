Эксперты прогнозируют рост спроса на "ипотечные каникулы" в 2020 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин среди причин роста числа соответствующих заявок назвал повышение закредитованности россиян (половина граждан тратит 50% своего дохода на выплаты по кредитам, год назад показатель немногим превышал 40% - прим. ТАСС) и слабый рост реальных располагаемых доходов населения (на 0,1% по итогам 2019 года), прогнозируемый Минэкономразвития и Центробанком.

"В 2020 году рост числа заявлений на предоставление "ипотечных каникул", скорее всего, будет сохраняться из-за тенденции к снижению реальных доходов населения на фоне бума ипотечного кредитования в 2018 году, а также роста информированности граждан о данной опции", - прокомментировала младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Она добавила, что у "ипотечных каникул" есть существенный плюс для заемщика по сравнению с программами реструктуризаций, так как при выполнении определенных условий банк обязан предоставить заемщику отсрочку, тогда как реструктуризация остается на усмотрение кредитора.

Руководитель Центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина также отметила, что в банке не ожидают снижения спроса на "ипотечные каникулы" в 2020 году, поскольку сроки действия ипотечных кредитов довольно продолжительны, и ПСБ стремительно наращивает объем своего ипотечного портфеля. На данный момент "ипотечными каникулами" в банке воспользовалось 36 клиентов на общую сумму 85,7 млн рублей, сообщила она.

В Сбербанке пояснили, что с даты вступления в силу закона об "ипотечных каникулах" (31 июля) спрос на них стабилен и по консультационным запросам, и по количеству заявлений. На данный момент банк получил более 5,5 тысяч заявок от клиентов, все на максимальную отсрочку в полгода, при этом фактически одобряется каждая вторая заявка. В кредитной организации отметили, что, если по каким-либо причинам клиент получает отказ, ему предлагают другие пути урегулирования ситуации, например, реструктуризацию.

В ВТБ сообщили, что на сегодняшний день банк предоставил "ипотечные каникулы" более 2 тыс. заемщиков, большинство клиентов в заявках выбрали полную приостановку платежей на максимальный срок в шесть месяцев.