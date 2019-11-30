Крым на 36% перевыполнил план переселения из аварийного жилья на 2019 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма перевыполнили план на 2019 год по переселению из аварийных домов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", показатель составил 136%. Об этом сообщила в субботу ТАСС зампредседателя совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико.

К 2025 году в регионе рассчитывают по нацпроекту переселить из аварийного жилья более 1,5 тыс. человек. До конца 2019 года планировалось расселить десять человек из 170 кв. м аварийного жилищного фонда в Феодосии и селе Долинное Бахчисарайского района.

"Есть перевыполнение. В частности, по переселению из аварийного жилья мы закрыли показатели на 136%, то есть переселили больше людей, и большее количество квадратных метров было предоставлено людям", - сказала Кивико, уточнив, что переселено 25 человек.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб.

О нацпроектах в Крыму

Всего Республика Крым участвует в реализации 11 нацпроектов, кроме проекта "Наука". Общий объем финансирования составляет более 83 млрд рублей (в том числе федеральный бюджет - 50 млрд, бюджет Крыма - 31,8 млрд, внебюджетные источники - 1,2 млрд), на 2019 год предусмотрено 12,8 млрд. На основе федеральных программ разработаны и реализуются 49 региональных проектов.

В субботу на совещании о ходе реализации нацпроектов в регионе Кивико сообщила, в Крыму завершили выполнение на 2019 год шести федеральных проектов, входящих в составе национальных. "У нас исполнение составило 53,5% на вчерашний день, за неделю мы продвинулись на 3,8%. Есть у нас федеральные проекты, которые уже на 100% закрыты, - это "Цифровая культура", "Социальная активность", "Сохранение лесов", "Популяризация предпринимательства", "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении", - сказала она, добавив, что завершить освоение средств по нацпроектам на этот год в Крыму необходимо до 13 декабря.

Как рассказал на совещании министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов, в ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" темпы проведения диспансеризации населения в Крыму в ноябре выросли почти вдвое в сравнении со средним показателем с начала года, план к концу месяца выполнен на 88%. "Если у нас была в среднем диспансеризация порядка 16 тыс. человек в месяц по итогам 10 месяцев, то у нас за ноябрь пришло 30 тыс.", - сказал Чемоданов, отметив, что в муниципалитетах Крыма в последний месяц активно привлекали жителей к диспансеризации.

Что касается реализации в Крыму нацпроекта "Культура", до нового года в регионе завершится создание семи кинозалов, рассказала на совещании замминистра культуры республики Анна Килеса. "Кинозалы у нас 25 [декабря] ориентируются на открытие. В "Южной галерее" [торговый центр в Симферополе] будет шесть кинозалов и один в Черноморском районе. Были на объекте, они сейчас завершают работы. Рисков нет, открытие в этом году кинозалов", - сказала она.