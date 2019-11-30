Лимаренко: принята программа для пострадавших от нефтегорского землетрясения сахалинцев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральные власти внесли в состав госпрограммы Сахалинской области по обеспечению островитян качественным жильем документ о переселении жителей Охинского района, чьи дома пострадали от нефтегорского землетрясения в 1995 году. Об этом в субботу сообщил ТАСС губернатор Валерий Лимаренко.

В сентябре на площадке V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент Владимир Путин обещал помочь решить проблему расселения владельцев жилья в Охинском районе, пострадавшего от землетрясения. На встрече главы государства с представителями общественности Дальнего Востока одна из ее участниц пожаловалась, что это жилье общей площадью около 180 тыс. кв. метров признано аварийным, но проживающие там люди до сих пор не расселены. Власти региона подготовили соответствующую подпрограмму и направили ее в адрес главы государства. Работа по переселению людей в области ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Минстрой РФ проект согласовал, подпрограмма была включена в состав государственной программы Сахалинской области по обеспечению сахалинцев и курильчан качественным жильем", - сообщил глава региона. По его словам, подпрограмма будет реализовываться с 2020 по 2024 годы. За это время ожидается расселение 162 тыс. кв. метров жилья - 7 тыс. человек. На это будет потрачено 6,5 млрд рублей из федерального бюджета и 9,1 млрд из областного.

Как сообщали областные власти, общий объем аварийного и ветхого жилья в регионе - 1,2 млн кв. м. Это почти 10% от всего жилфонда островов.

На Сахалине 28 мая 1995 года произошло землетрясение магнитудой 7,6. Оно полностью разрушило поселок Нефтегорск в Охинском районе, погибли 2040 человек из 3197, составлявших его население. 720 человек получили ранения. Нефтегорск было решено не восстанавливать, уцелевших жителей переселили в другие населенные пункты области.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года, состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Объем финансирования превышает 1 трлн рублей.