{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

Глава ЦБ сообщила, что такое снижение возможно в среднесрочной перспективе
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Станислав Красильников/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого был показан в воскресенье.

На эту тему

"Ставки опять снижаются. И такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. - сказала она. - Оценка в 7-8% [годовых] в среднесрочной перспективе, это вполне реально".

По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых. Это минимальное значение за два года, сообщил регулятор.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Реклама на ТАСС
Крым на 36% перевыполнил план переселения из аварийного жилья на 2019 год
Власти региона переселили 25 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС