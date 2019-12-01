Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-1" , фрагмент которого был показан в воскресенье.

"Ставки опять снижаются. И такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. - сказала она. - Оценка в 7-8% [годовых] в среднесрочной перспективе, это вполне реально".

По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых. Это минимальное значение за два года, сообщил регулятор.