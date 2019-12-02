В Южно-Сахалинске перестроят три жилых микрорайона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Несколько жилых микрорайонов Южно-Сахалинска планируется перестроить по проектам, которые в следующем году разработают ведущие мировые специалисты. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уже обсудил концепцию развития и будущий дизайн областной столицы с представителями администрации города, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Южно-Сахалинск станет вторым городом в России после Москвы, где проведут такое масштабное обновление. В работах помогут специалисты, имеющие уникальный опыт московской реновации. Ранее областные власти заявляли, что до конца 2024 года в городе планируется построить более 1 млн кв. метров жилья, новые скверы, прогулочные зоны и парки. Работа ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда".

"В рамках концепции развития областного центра первыми преобразятся 4-й, 7-й и 8-й микрорайоны города. Фактически их построят заново. Губернатор настоял на том, чтобы дома здесь были средней этажности - от четырех до девяти этажей, с максимальным расширением общественных зон. Это необходимо, чтобы новая застройка была комфортной и не загораживала вид на горы", - говорится в сообщении. Точные сроки реализации и суммы необходимого финансирования ТАСС пока не уточнили.

Помимо этого, островные власти считают, что столице региона необходимо иметь свой дизайн. "Южно-Сахалинску необходимо свое уникальное лицо - ландшафт, шрифты, подсветка. Нужно подготовить бизнес, чтобы в будущем все вывески в городе и нестационарные объекты имели единый стиль. Общественники, жители, профессиональные сообщества и архитекторы должны встречаться регулярно, чтобы сформировать общее видение облика областного центра", - приводятся в сообщении слова Лимаренко.

Как пояснили ТАСС в областном правительстве, Южно-Сахалинск имеет большие перспективы для строительства нового жилья, социальных, культурных и спортивных объектов. Город разрастается, при этом на территории его пригородов имеется значительное пустующее пространство. Планируется, что финансирование проекта будет вестись из разных источников, включая муниципальный и областной бюджеты. Однако окончательно этот вопрос, а также конкретные суммы пока не определены.

Микрорайоны

Четвертый, седьмой и восьмой жилые микрорайоны Южно-Сахалинска расположены в восточной части города на окраине рядом с лесным массивом. Их территории находятся по соседству друг с другом. В настоящее время микрорайоны состоят из четырехэтажных и пятиэтажных домов и являются не самыми востребованными среди жителей города, приобретающих жилье.

Всего микрорайонах проживают более 14 тыс. человек в более чем 100 домах. Общая численность населения Южно-Сахалинска - 206 140 человек. Благодаря перестройке в новые здания удастся заселить вдвое больше людей. В настоящее время только на территории четвертого микрорайона есть один современный 12-этажный жилой комплекс, сданный в эксплуатацию в 2016 году.

Рядом с ними располагается горнолыжный курорт Сахалинской области "Горный воздух", который в следующем году тоже ждет существенная модернизация.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.