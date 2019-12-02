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Томская область за два года направит на расселение аварийного жилья почти 500 млн рублей

Новые квартиры получат более 800 человек

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Томская область в 2020-2021 годы расселит 309 аварийных жилых помещений, в которых проживают 820 человек. Как сообщается в понедельник на сайте администрации Томской области, на эти цели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" направят почти 500 млн рублей.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Томской области по предоставлению финансирования на расселение аварийного жилья в 2020-2021 годах. На эти цели регион получит 477,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, регион в рамках софинансирования также выделит около 15 млн рублей. "Средства будут направлены на переселение 820 человек из 309 аварийных жилых помещений общей площадью 11,49 тыс. кв. метров", цитирует пресс-служба Паршуто. На данном этапе программа затронет аварийное жилье в трех муниципальных образованиях: Томском и Каргасокском районах и самом Томске.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году регион на расселение жилья уже получил 507,85 млн рублей, еще 15,7 млн рублей выделил бюджет области. В этом году программа затронула Томск, Асиновский и Чаинский районы.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб.

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РоссияТомская область
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