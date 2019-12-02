В России продали первую квартиру с использованием очков виртуальной реальности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ провел первую на рынке сделку по покупке квартиры в рамках сервиса VR-ипотека (с использованием очков виртуальной реальности). Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса VR-ипотека. Сделка по приобретению квартиры в Санкт-Петербурге была оформлена клиентом из Красноярска", - отмечается в сообщении.

Сервис VR-ипотека позволяет в очках виртуальной реальности оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру, планировку и возможный детальный дизайн комнат. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка.