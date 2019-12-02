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Минстрой переработает 183 документа в рамках "регуляторной гильотины"

"Регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России внесет изменения в 183 нормативных документа в рамках проведения "регуляторной гильотины". Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

"В рамках "регуляторной гильотины" [нам предстоит] выстроить отношения между застройщиками и государством. Должны уйти избыточные требования и остаться только те, которые на данный момент рынку необходимы. Нам придется переработать порядка 183 нормативных документов", - отметил он.

Как ранее сообщал ТАСС, в рамках "регуляторной гильотины" все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину", согласно поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, попадут законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

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Россия
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