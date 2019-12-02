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Собственникам могут разрешить отдавать управляющим компаниям копии протоколов собраний

Инициатива Минстроя направлена на борьбу с подделками оригиналов документов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Собственникам жилья в многоквартирных домах могут разрешить передавать в управляющие компании (УК) не оригиналы, а копии протоколов общих собраний, чтобы избежать фальсификаций документов. Соответствующее предложение содержится в проекте федерального закона Минстроя России, который опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных актов.

Предлагается внести изменение в статью 46 Жилищного Кодекса РФ, в соответствии с которой в управляющую компанию должны предоставляться подлинники протокола общего собрания собственников.

"Копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива <…> не позднее чем через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме", - говорится в документе.

Как пояснил ТАСС ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, в действующей редакции 46-й статьи слово "подлинники" предлагается изменить на "копии". Он отметил, что инициатива направлена на борьбу с подделками оригиналов документов. По словам Склянчука, управляющие компании зачастую "теряют", подделывают листы голосования и затрудняют принятие решений. "Одно из главных решений, принимаемых на общем собрании собственников - смена управляющей компании. Складывается абсурдная ситуация, когда оригинал протокола они должны отдать этой самой управляющей организации, тем самым создавая условия для фальсификации. Зачастую подписные листы подделываются путем проставления подписи в графе и "за", и "против". А также возникает риск утраты оригиналов документов, за что в настоящее время нет ответственности", - сказал эксперт.

В сентябре инициатива разрешить жильцам предоставлять в УК копии протоколов была направлена членами комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ в Минстрой, но не была поддержана.

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