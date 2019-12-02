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Орловские власти пообещали до конца года обеспечить жильем всех ветеранов ВОВ в регионе

Квартиры купят восьми ветеранам

ОРЕЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Орловской области до конца 2019 года выделит социальные выплаты на приобретение жилья восьми ветеранам Великой Отечественной войны. Таким образом, все ветераны из областного реестра нуждающихся в улучшении жилищных условий будут обеспечены квартирами, сообщил в понедельник руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства области Денис Блохин.

"Восьми гражданам будут предоставлены социальные выплаты в декабре за счет дополнительно выделенных средств в связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, до конца финансового года будут обеспечены все нуждающиеся в жилье ветераны Великой Отечественной войны, включенные в сводный реестр ветеранов и инвалидов ВОВ, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями", - сказал он на заседании правительства региона.

Он уточнил, что средства на приобретение жилья выделяются только из федерального бюджета, в 2019 году сумма субсидии региону составила 24,8 млн рублей. С начала 2019 года жильем обеспечено 10 ветеранов, еще два получили выплаты, но пока не купили квартиры. Всего с 2008 года (именно тогда президентом был подписан указ об обеспечении жильем нуждающихся ветеранов и инвалидов ВОВ) жилищные условия смогли улучшить 2350 человек. Большая часть из них приобрела квартиры в новостройках, уточнил Блохин.

В пресс-службе пенсионного фонда Орловской области ТАСС уточнили, что сейчас на территории региона проживают чуть больше 16 тыс. ветеранов, инвалидов, узников (в том числе несовершеннолетних) и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Из них 167 человек - это участники ВОВ, 75 инвалидов войны, 22 награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

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РоссияОрловская область
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