Госдума до конца года рассмотрит поправки в закон о долевом строительстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении прозрачности деятельности застройщиков и защите прав членов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) до конца осенней сессии. Об этом в понедельник по итогам Совета Думы сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Механизм деятельности застройщиков станет более прозрачным и понятным - они должны будут ежемесячно, не позднее 10-го числа, вносить в проектную декларацию изменения, касающиеся строительства, - сказал Володин. - У граждан будет возможность последовательно контролировать процесс возведения домов и финансовое состояние строительных компаний".

Председатель Госдумы напомнил, что в октябре был принят закон, который позволил участникам ЖСК, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, получать компенсацию за счет фонда помощи обманутым дольщикам. "Однако члены кооперативов, которые не заключили договор, предусматривающий передачу жилого помещения, получить такое возмещение не могут. Законопроектом эта ситуация исправляется", - отметил он.

Володин подчеркнул важность совершенствования законодательного регулирования строительной отрасли, "чтобы интересы граждан были под надежной защитой".

Законопроект, инициаторами которого выступили депутаты-единороссы Николай Николаев, Александр Якубовский и Николай Говорин, был внесен в нижнюю палату 20 ноября. Отзывы, предложения и замечания к документу принимаются до 9 декабря.