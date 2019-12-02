Детская школа искусств построят по реновации в столичном районе Гольяново

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Детскую школу искусств, три детских сада и физкультурно-оздоровительный комплекс построят в рамках реновации в столичном районе Гольяново. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

"В Гольянове значительно улучшится социальная инфраструктура: появится физкультурно-оздоровительный комплекс, три детских сада общей вместимостью 500 мест, образовательный комплекс на 500 учащихся. Возле существующей школы построят учебный корпус на 275 мест. Кроме того, появится школа искусств. Таким образом, спрос на детское образование в районе будет полностью удовлетворен", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Уточняется, что территория микрорайонов 1, 2 будет благоустроена. Кроме того, планируется также создать новые скверы, пешеходные тротуары и велодорожки. Внутри кварталов расположатся современные детские и спортивные площадки - появятся новые места для игр и отдыха.

Также в рамках реновации будут реконструированы улицы Байкальская, Амурская, Бирюсинка и Монтажная. Для улучшения связанности территории запланировано строительство новых улиц внутри жилых кварталов. Вдоль проезжих частей появятся удобные, освещенные пешеходные тротуары, будут проложены велодорожки.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн горожан. По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.