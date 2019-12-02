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Власти ввели ограничение на строительство квартир-студий в Ленобласти

Глава региона Александр Дрозденко считает, что регулирование количества такого жилья позволит стабилизировать плотность населения в районах новостроек и снизить криминогенный фактор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области ввели ограничение на строительство однокомнатных квартир и квартир-студий, теперь они будут занимать не более 40% от всего дома. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства области.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому однокомнатные квартиры будут занимать не более 40% от всего дома. Согласно внесенным изменениям в постановление минимальная площадь квартир в многоквартирном доме должна составлять 24 кв. м, включая площадь балкона с понижающим коэффициентом", - говорится в сообщении.

По словам Дрозденко, регулирование количества квартир-студий позволит стабилизировать плотность населения в районах новостроек и снизить криминогенный фактор. "Семьи, приобретающие здесь квартиры, должны чувствовать себя в безопасности и быть заинтересованы в дальнейшем развитии территории, воспринимать ее как свою, родную, как место, где удобно и комфортно жить", - цитирует его пресс-служба.

Как сообщал осенью портал недвижимости ЦИАН, сейчас в Петербурге и Ленобласти в продаже можно найти квартиры-студии, площадь которых составляет менее 18 кв. м. Площадь большинства лотов составляет от 22 до 26 кв. м. Студии пользуются высоким спросом в локациях, расположенных недалеко от Санкт-Петербурга, во Всеволожском районе на такие объекты приходится до 30% жилья.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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