Кабмин предложил выдавать служебный паспорт лицам, управляющим недвижимостью РФ за рубежом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий выдачу служебных паспортов работникам организаций, управляющих федеральным недвижимым имуществом РФ за рубежом. Текст инициативы во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно действующему законодательству, служебные паспорта полагаются штатным работникам посольств и консульств РФ, представительств при международных организациях, военнослужащим, направляемым для прохождения военной службы за пределы России, лицам, выезжающим в служебные заграничные командировки, сотрудникам, осуществляющим медицинское и организационно-техническое обеспечение деятельности президента РФ, а также работникам госкорпораций и служащим Банка России. Этот документ выдается МИД РФ на срок не более пяти лет.

"В настоящее время на фоне роста антироссийских настроений власти ряда стран усложняют процедуру получения виз для этой категории российских граждан", - отмечают авторы законопроекта.

Складывающаяся ситуация, отмечают в кабмине, приводит "к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений". "Предлагаемые изменения позволят обеспечивать специалистов упомянутой категории служебными паспортами и запрашивать для них служебные визы по линии МИД России на период действия госконтракта", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Помимо управляющих заграничной российской недвижимостью, предлагается выдавать служебные паспорта сотрудникам подрядных организаций, выполняющих работы для государственных нужд в посольствах и консульствах РФ, официальных представительствах России при международных организациях, на объектах федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций за рубежом.