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Минстрой не планирует вводить "регуляторную гильотину" в сфере управления жилыми домами

Замглавы ведомства Максим Егоров отметил, что нужен осторожный подход, чтобы не нарушить тот баланс, который сейчас есть у государственных органов жилищного и муниципального надзора в части управления жилыми домами

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ пока не намерен проводить реформу контрольно-надзорной деятельности, получившую название "регуляторной гильотины", в сфере управления жилыми домами, сообщил во вторник ТАСС замглавы министерства Максим Егоров на Международном форуме добровольцев.

"Мы пока не планируем [вводить этот механизм] в части управления домов. У нас там больше саморегулируемые организации и тому подобное. Что такое "регуляторная гильотина"? Это ослабление давления на бизнес в первую очередь. Управление многоквартирным жилищным фондом <...> тоже очень заинтересовано в привлечении частного бизнеса. Но не забывайте, что есть большое количество организаций, ТСЖ, которые сами жители создают, сами ТСЖ работают дальше в части управления жилым фондом", - сказал он.

Егоров добавил, что необходим очень осторожный подход, чтобы не нарушить тот баланс, который сейчас есть у государственных органов жилищного и муниципального надзора в части управления жилыми домами.

В понедельник, 2 декабря, глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что Министерство строительства и ЖКХ России внесет изменения в 183 нормативных документа в рамках проведения "регуляторной гильотины". Он отметил, что предстоит выстроить отношения между застройщиками и государством.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. В рамках "регуляторной гильотины" все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину", согласно поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Теги
Россия
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