Госдума упрощает строительство части социальных объектов на Байкале

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, регулирующий порядок строительства объектов социального назначения на Байкале без проведения государственной экологической экспертизы.

Как следует из сопроводительных документов, целью инициативы является "упрощение строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры" на Байкальской природной территории путем освобождения ряда из них от обязательной государственной экологической экспертизы. Согласно действующим нормам, ей подлежат все соцобъекты, строящиеся вблизи озера. По мнению кабмина, указанное требование нецелесообразно распространять на объекты, "не оказывающие значительного и умеренного воздействия на окружающую среду". Перечень соответствующих соцобъектов должно установить правительство РФ.

Законопроектом также предлагается внести изменения в Градостроительный кодекс для упрощения процедуры подачи документов для проведения экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на Байкале.

Госдума приняла документ в первом чтении в июне. Глава комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ТАСС неоднократно отмечал, что дальнейшей работе над инициативой препятствовало отсутствие подзаконного акта кабмина, устанавливающего перечень соцобъектов, строительство которых вблизи озера возможно без проведения экологической экспертизы. По словам парламентария, принятие законопроекта позволит решить проблемы с нехваткой больниц, школ и детских садов, а также обеспечит дополнительную защиту Байкалу.