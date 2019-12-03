ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры в Хабаровском крае с 2018 года, было сдано 14 из 15 проблемных объектов, сообщил председатель комитета Госстройнадзора правительства Хабаровского края Олег Сутурин во вторник на заседании в правительстве региона.

Президент России Владимир Путин в октябре поручил правительству РФ принять дополнительные меры по оказанию помощи обманутым дольщикам. Такое поручение было дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа. В правительстве Хабаровского края в апреле сообщали журналистам, что всего в регионе на тот момент насчитывалось 2,5 тыс. дольщиков из проблемных и потенциально проблемных домов.

"С октября 2018 года, с момента начала работы группы под председательством губернатора, значилось 15 проблемных объектов, состоящих из 23 многоэтажек, за это время было введено 14 проблемных объектов, квартиры получили 1163 участника долевого строительства", - сказал Сутурин.

Он уточнил, что в 2019 году изменился учет пострадавших дольщиков, в связи с чем по стране и по Хабаровскому краю в том числе отмечается рост числа долгостроев и пострадавших граждан.

"В 24 проблемных объектах, состоящих из 34 многоквартирных домов, - 1446 граждан", - сказал Сутурин.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время заседания указал на недостаточно эффективную работу правоохранительных органов. По его словам, не было возбуждено ни одного уголовного дела из-за действий застройщиков.