Судебные приставы снизят нагрузку на сайт Росреестра для ликвидации сбоев работы ЕГРН

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) снизит нагрузку на портал Росреестра. Соответствующее решение принято сторонами после рабочего совещания, сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"Росреестр провел рабочее совещание с представителями ФССП, на котором обсуждались вопросы взаимодействия двух ведомств в рамках предоставления сведений из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Достигнуто совместное решение, которое позволит существенно снизить нагрузку на портал Росреестра, при этом обеспечив ФССП необходимой информацией в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе.

В конце ноября 2019 года сообщалось сбоях в работе электронных сервисов Росреестра. Тогда пресс-служба ведомства сказала, что системы сайта были перегружены в первую очередь из-за роботов Федеральной службы судебных приставов. В октябре они отправили более 67 млн запросов, что составило около 40% от всех запросов.

Также сообщалось, что значительную нагрузку на системы ведомства оказали запросы с сайтов-перепродавцов сведений из реестра недвижимости.

В пресс-службе Росреестра ТАСС рассказали, что Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о запрете перепродажи выписок из ЕГРН. После рассмотрения правительством документ внесут в Госдуму. В Росреестре надеются, что законопроект будет принят в 2020 году. Глава Росреестра Виктория Абрамченко ранее отмечала, что объем "серого" рынка перепродажи сведений из ЕГРН составляет 2,5 млрд рублей.