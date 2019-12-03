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Эксперт: рост цен на московские новостройки остановится весной

По словам директора по развитию риелторской компании "Метриум" Натальи Сазоновой, весной цена квадратного метра в массовом сегменте новостроек столицы вернется к текущим показателям - 173 тыс. рублей за кв. м

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Цены на новостройки в Москве снизятся не раньше весны 2020 года. Такое мнение высказала журналистам во вторник директор по развитию риелторской компании "Метриум" Наталья Сазонова.

"В августе, сентябре и октябре 2019 года спрос на новостройки в Москве "провалился", хотя именно в эти месяцы покупатели бывают очень активными. Агрессивный рост цен отыграется за три-четыре месяца. В декабре, феврале цены точно будут расти. Скорее всего, цены начнут снижаться с марта-апреля следующего года", - сказала Сазонова.

В беседе с ТАСС эксперт уточнила, что весной цена квадратного метра в массовом сегменте новостроек Москвы вернется к текущим показателям - 173 тыс. рублей за кв. м. Она добавила, что с начала 2019 года стоимость квадратного метра на первичном рынке в среднем увеличилась на 6%, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. По ее словам, в некоторых проектах цены за год выросли на 30-40%. Она отметила, что такая динамика, в частности, обусловлена реформой долевого строительства (переходом на эскроу с 1 июля), а также ростом себестоимости строительства. Кроме того, цены вверх подтолкнули инфляционная волна, вызванная девальвацией рубля в 2018 году, а также рост налоговой нагрузки, считает Сазонова.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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